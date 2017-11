Por otro lado, con relación a un comentario que realizó en una radio de Córdoba el día de las elecciones legislativas, en donde aseguró que luego de estar varias horas trabajando se fue a cambiar la camisa "para que no digan que este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos", explicó: "Hace 20 días que estoy pidiendo disculpas. La disculpa es inmediata, instantánea; te abrazo y me perdonás. Entonces, digo, no viejo, yo me tengo que ir, me quiero ir. No es bronca, es impotencia por explicarles que yo soy así".