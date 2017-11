3. La sucesión de Alejandra Gils Carbó: el Presidente no definió al sucesor de la Procuradora que supo interpretar los deseos de Cristina Kirchner en el Poder Judicial. Sin embargo, ya hay ciertas precisiones para tener en cuenta: no será un político de profesión. Es decir: no hay chances para Margarita Stolbizer. Y Macri cree que lo mejor es designar a un abogado prestigioso, no importa si trabaja en la Justicia o tiene estudio propio. Cuando le preguntaron sobre las posibilidades de Elisa Carrió, el Presidente no paró de reírse: "Para qué… –le dijo a un amigo-, ella está en el mejor momento de su vida. Y ama Exaltación de la Cruz. No me imagino yendo todos los días a la Procuración".