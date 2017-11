Desde el Ministerio de Desarrollo Social explicaron a Infobae que "por ahora no hay negociación abierta con los movimientos sociales por el pago del bono de fin de año". Allegados a la ministra Stanley dijeron que en estos momentos el pago del bono de fin de año "no es un tema de agenda". No obstante, dejaron a entrever que "tarde o temprano habrá que sentarse a negociar" y remarcaron que "hay espíritu positivo del Gobierno para pagar el bono de fin de año". Aunque no está claro aún el monto que está dispuesto a pagar el Gobierno, o si elevará la propuesta de $2.200 que quedó en la mesa en septiembre pasado. En la Casa Rosada sostienen que "ellos (las organizaciones sociales) tiran una cifra y se quejan de que es baja para después pedir un número más elevado. Es una manera de negociar".