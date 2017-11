Es un principio indiscutible del derecho que cuando existe tarifa no puede sumarse ningún otro resarcimiento pues la tarifa lo subsume todo. Por ejemplo la indemnización por despido es una tarifa (un sueldo por año de antigüedad) por lo que pagando la tarifa nada más se debe, y el daño realmente producido queda ajeno a la misma, esto quiere decir que si me despiden y eso me produce mucho daño, el empleador debe pagar la tarifa y si al día siguiente consigo trabajo y aun mejor (no hay daño) también cobrare la misma tarifa.