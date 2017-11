Hace una semana, Resnick Brenner había declarado en el juicio que mantuvo un encuentro con Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, durante la tramitación de la quiebra de la ex Ciccone. Y ratificó que también participó el socio y amigo del ex vicepresidente. "Forcieri me trasmitió que había que tratar de tener una continuidad de la empresa. Es la única vez que tuve una reunión con Forcieri", dijo sobre el episodio, que tuvo lugar en octubre de 2010.