Las conversaciones están encadenadas y no serán fáciles de saldar porque lo que se juega también es el futuro del peronismo y el rol del kirchnerismo más duro. Entre las espadas K que dejan el Congreso se alistan Recalde, Juliana Di Tullio, Teresa García, Diana Conti y Edgardo Depetri, entre otros. Entran en su lugar otros diputados electos de 'paladar negro' como Fernanda Vallejos, Vanesa Siley, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, Mónica Macha (esposa de Martín Sabbatalella). También llegan Daniel Scioli, que desde su derrota mantiene el perfil más bajo que puede, y Fernando Espinoza, ex intendente de La Matanza, que busca su reelección como titular del PJ bonaerense, donde ya tiene varios competidores. El massismo (que ya no tendrá a Sergio Massa en una banca pero sí a Graciela Ocaña y Felipe Solá) congenia con el Bloque Justicialista de Bossio y con los peronistas que responden a sus gobernadores como los entrerrianos, rionegrinos y cordobeses por ejemplo. Un dato aparte: Margarita Stolbizer termina su mandaro y el GEN no tendrá ya ningún diputado.