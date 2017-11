Lejos de resolverse, allí empezaron sus verdaderos problemas. Semanas después, Cristina le pidió que convocara a una conferencia de prensa para denunciar al procurador general de Justicia, Esteban Righi. Esta semana contó que lo hizo "para no crean que soy débil porque si no me llevaban puesto". A cambio del sacrificio de destrozar al "Bebe", un abogado que había sabido tejer una sólida red de amigos de diversas capas ideológicas tanto en la justicia como en la política, le ofrecieron que nominara al reemplazante.