"La máxima prioridad tiene que ver con la sustentabilidad humana. Y no tanto con el curso de agua. El agua es importante, pero más aún es la vida de las personas. No por casualidad estamos aquí. Estamos para escucharlos para emprender un camino juntos. Esto no se trata solo de una política ambiental sino una política de derechos humanos. Una de las cosas que nos pide el Presidente es no llevar grandes ideas, incumplibles, sino llevar ideas probadas, que funcionen. Si otros lo han hecho por qué nosotros no podemos sanear nuestra Cuenca. Estamos en condiciones de poder rendir cuentas para poder explicarle a la población qué hacemos, cómo lo hacemos, por eso estamos acá, porque no tenemos nada que esconder", concluyó el Ministro.