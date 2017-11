El ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido esta mañana por orden del juez Ariel Lijo por entorpecer una investigación en la que está acusado por tres hechos de lavados de activos y asociación ilícita. Junto a él también fue detenido su ex amigo y socio, José María Nuñez Carmona.

El ex funcionario kirchnerista es investigado por el delito principal de "enriquecimiento ilícito".