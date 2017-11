"Vengo a reforzar el vínculo", le había dicho el senador electo a Infobae y a algunos de los periodistas acreditados en el Vaticano el pasado jueves, después de cruzar algunas palabras con Francisco. Tanto Macri como Marcos Peña sabían del viaje del ex ministro de Educación. "Vine de parte del Gobierno. No hablamos mucho de política, simplemente me dijo que sigamos trabajando y seguir caminando, y que cuidemos a los pobres", abundó Bullrich en Roma, mientras apuraba el paso hacia el aeropuerto. Estuvo en la capital de Italia solo por un par de horas.