No obstante, aseguró, lleva una vida austera, ausente de lujos, y por eso no llega a gastar el dinero que percibe mensualmente. "Yo soy un tipo de costumbres más bien sobrias, no tengo casa en Punta del Este, ni casa de fin de semana en un country, ni auto de alta gama. Estoy dedicando plata a una fundación, congresos de investigación, seminarios", señaló el ex juez en diálogo con radio del Plata.