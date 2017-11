El presidente del PJ a nivel nacional, José Luis Gioja, no descartaba en estas horas armar alguna reunión informal de evaluación del caso Boudou y De Vido. "Hay que analizar lo que está pasando y evaluar si esto no atenta contra el Estado de derecho porque no vemos que haya empresarios que han estado vinculados con la corrupción que también sean detenidos", dijo un referente importante del peronismo. Miguel Pichetto deslizó recientemente a sus allegados que "hay cierta sobreactuación de algunos jueces que antes estaban callados". Pero ello no implicará una defensa abierta a Boudou.