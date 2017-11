"Este gobierno no tiene límites, lo que uno pensaba que era imposible, se está dando. Entonces, no se puede descartar que vayan detrás de Cristina o de Máximo", advirtió hoy Héctor Recalde, el presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FPV), sobre la detención del ex vicepresidente Amado Boudou por orden del Juez Ariel Lijo.