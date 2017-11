El holding Aerolíneas Argentinas, conducido por Mario Dell'Acqua, ofrece un aumento salarial del 16%, en sintonía con las pretensiones del Gobierno para los incrementos salariales del año próximo, aunque con un bono extra treparía a un 20% no remunerativo. No obstante, los cinco gremios UPSA, APLA, UALA, APA y APTA, que representan al 95% de los operarios de las dos aerolíneas controladas por el Estado, rechazan por insuficiente el incremento ofrecido por Dell'Acqua y no se mueven del reclamo del 25,4%.