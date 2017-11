"Me arrepiento de todo lo que dije. No fue mi intención agraviar y pido disculpas a todo el pueblo ecuatoriano si se malinterpretaron mis palabras porque nunca fue mi intención injuriar a Ecuador". Con estas palabras el embajador argentino en Ecuador Luis Juez expresó a Infobae dio por superado el exabrupto que protagonizó y ratificó que no está prevista su renuncia al cargo.