La convocatoria no es porque Rafecas fue el primer juez de la denuncia de Nisman que desestimó porque entendió que no había delito en la firma del memorándum. Si no porque en 2011 dijo que estaba convencido que "desde la embajada de Irán se financia con mucho dinero a muchas agrupaciones, y D'Elía no es ajeno a ello". El dirigente social Luis D´Elia es uno de los acusados en la causa.