"A mí lo que me mueve a trabajar en política es un compromiso social muy fuerte, vinculado, sobre todo al principio, con mi vida religiosa y con la parroquia a la que yo iba en San Isidro. Pero yo no me meto en la política por lo social. Yo sufro la crisis del 2001, no a título personal pero yo daba microcréditos en el Bajo Boulogne y todos los tipos a los que había dado microcréditos se quedaron sin poder pagar la cuota, con problemas… (…) Los saqueos fueron fuertes. Así que mi compromiso político nace ahí. Yo trabajaba en Puerto Madero y me acuerdo de estar caminando el 19,20, 21 de diciembre".