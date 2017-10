No será fácil esta estrategia de Cambiemos por una simple razón: el titular del Consejo Federal de Inversiones acaba de renovar su mandato y tiene para tres años más. Por otra parte, esta no es la primera tormenta política que enfrenta este legendario hombre del PJ de nexo asiduo con el interior. Durante la administración de Néstor Kirchner, el entonces presidente de la Nación -que sabía perfectamente de los manejos y el poder que tenía Ciácera porque había vivido el CFI desde adentro como mandatario de Santa Cruz-, impulsó su remoción. Fue en el año 2004 y Kirchner propuso a Alejandro Arlia, el posterior ministro de Salud de Daniel Scioli que falleció extrañamente en Estados Unidos el año pasado. Pero la embestida de Kirchner no dio resultado. Con el respaldo de la mayoría de los gobernadores peronistas Ciácera resistió los golpes y triunfó. Luego se ganó el visto bueno de Néstor y Cristina Kirchner bajo la supervisión del ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja.