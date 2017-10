Peralta aclaró que el presidente Mauricio Macri no será invitado por el gobierno de Chile para el viaje de Francisco porque se trata de una visita apostólica –coordinada desde la Conferencia Episcopal chilena- que no considera invitación a Jefes de Estado extranjeros. No obstante, el máximo responsable de la organización del viaje remarcó: "Queremos que los argentinos que puedan tener la oportunidad de verlo en Chile, lo hagan y serán bienvenidos".