"Más allá de la derrota que algunos sufrieron en sus territorios, los gobernadores que están convencidos de impulsar la renovación, no quieren dar un paso atrás. No quieren volver con Cristina", aseguró uno de los dirigentes que trabaja incansablemente para estructurar un armado moderno y dialoguista, sin la presencia de la ex jefa de Estado. La derrota condicionó el accionar de los mandatarios en la discusión, pero no cambió sus ideas. La mayoría coincide en que Cristina Kirchner es parte de un pasado que hay que superar y que no puede ser una opción viable para liderar una fórmula presidencial peronista en dos años.