A partir de este lunes, el kirchnerismo será protagonista de una intensa semana en los tribunales federales de Comodoro Py a raíz de las indagatorias por distintos casos de corrupción al ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.