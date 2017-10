María José Lubertino nació a la política desde la Unión Cívica Radical. Desde la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires militó en causas sociales y de género hasta que se sintió seducida por el espacio de Néstor Kirchner. Dirigió el Instituto contra la discriminación INADI y luego ocupó una banca de la Legislatura porteña. "Yo he tomado distancia política partidaria del kirchnerismo. Me aboqué a causas y no a la interna del partido", le confiesa a Infobae. En realidad, su salida del espacio del FPV tuvo que ver con constantes y, en algunos casos, públicas discusiones con Juan Cabandié, presidente del bloque.