En el cruce, el periodista continuó apuntando contra la Justicia, en particular con Claudio Bonadío, por la velocidad con la que había actuado respecto de la causa del ex ministro de Planificación en las cercanías a las elecciones legislativas, por lo que Larreta aseguró: "Si el juez lo decidió por eso, no está bien. Lo tendría que haber hecho antes en todo caso. No sé qué pasó por la cabeza del juez. En realidad fue la Cámara, pero esto ya venía de antes. Unas semanas antes se veía que iba a pasar, aunque a mí me hubiese gustado que pase antes".