Extremo, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey sostiene que el peronismo atraviesa "el peor momento de su historia". Llama a construir una casa común. "Si no armamos algo rápido, el PJ, como lo conocimos, ya no existe más. Para el salteño, no hay espacio alguna para una "contra agenda". No queda otra que sentarse a dialogar y buscar consenso. Nada de andar redactando documentos que terminan siendo papel pintado. Desde ese lugar llama a los compañeros a cambiar el chip, a refundar un peronismo competitivo por fuera de los parámetros tradicionales, a adherir de manera más desprejuiciada a una estética de esta época, a permitirse explorar la heterodoxia. Consultado acerca de quienes entran en el nuevo tinglado, asegura que basta con no tener prontuario. No es poca cosa.