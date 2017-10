En busca de esa supuesta nivelación de la economía, el Gobierno trabaja desde hace varios meses en una reforma laboral que se anuncia como inminente y que, aparentemente, se discutiría gremio por gremio. Al respecto, Gryngarten, uno de los directores de la empresa de tecnología GlobalLogic Latin America, dice: "Lo importante es que esta reforma laboral sea hecha en conjunto, entre el sector privado, el Gobierno, los sectores sindicales. Para que sea lo mejor para el país, no solo en el corto, sino en el largo plazo. Tenemos que hacer un país sustentable a largo plazo". Castelli coincide en que la visión largoplacista es imprescindible, no solo si se piensa en la economía argentina sino, más bien, en el futuro de los empleos, tal como los conocemos en la actualidad. "Es un tema delicado porque toca fibras sensibles. Se tiene que cuidar a los trabajadores y también generar el marco para que las empresas crezcan y den más empleo. A largo plazo sí veo que tiene que estar el marco adecuado para ambas partes. Que juntos, también, no solo trabajemos en el presente sino en los desafíos que nos trae el futuro, con todos los empleos que van a desaparecer por la tecnología. Tal vez hay casos en que el empresario y el trabajador, los dos, estemos quedando afuera. Entonces juntos tenemos que construir el futuro".