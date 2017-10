Las dos cárceles que el Servicio Penitenciario Federal tiene previstas para De Vido son las de Ezeiza y Marcos Paz. En ambas están detenidos ex funcionarios que compartieron su gabinete en el Ministerio de Planificación Federal. En Ezeiza están presos el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez. En Marcos Paz se encuentran Roberto Baratta, su mano derecha en el Ministerio, y Claudio Minicelli, su cuñado.