En este sentido, desde las organizaciones sociales creen que si la CGT y el resto de los gremios son convocados por el Presidente para discutir las políticas económicas que se vienen, no se puede excluir a referentes de movimientos sociales que también movilizan la economía formal o informal. Por el momento, en el Gobierno no hay indicio alguno de que los dirigentes serán llamados para el acto del lunes. Tampoco está claro aún qué medidas tomarán las organizaciones sociales si no son invitadas al Centro Cultural Kirchner.