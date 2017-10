Elisa Carrió se mostró conmocionada luego de que Julio De Vido fuera detenido. Desde los primeros años del kirchnerismo, la diputada ha denunciado al ex ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner, por lo que hoy fue un día especial."No podia creer que esté preso, fueron tantos años…., en la Cámara estaba conmocionada, se me vinieron años encima pero estoy alegre porque empezó la Justicia".