Cuando le consultaron acerca de si el ex ministro podría ofrecer información sobre presuntos ilícitos, el abogado indicó: "Conceptualmente me opongo a esas extorsiones. No voy a entrar". "Creo que en el diálogo que tengo permanentemente con Julio De Vido ni siquiera nos hemos planteado esto. En las causas en las que estoy, las imputaciones a De Vido son ridículas", resaltó. Además, señaló que el ex funcionario "ya ha hablado en el expediente a través de un escrito y ha demostrado que no ha tenido en los hechos ningún tipo de responsabilidad".