Tras la detención del ex ministro de Planificación, Julio de Vido, la diputada nacional electa por Cambiemos, Graciela Ocaña, sostuvo que la ex presidente Cristina Kirchner es probable que "no pueda asumir" como senadora, a raíz de los procesos judiciales que debe afrontar. ¿Es legal impedir la admisión al Congreso? La advertencia plantea una serie de escenarios posibles que involucra el alcance de los fueros, en caso de que Cambiemos decida llevar adelante esa estrategia frente a la líder de Unidad Ciudadana.