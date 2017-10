Durante su paso por los tribunales de Comodoro Py, la ex mandataria estuvo acompañada por los diputados Héctor Recalde y Axel Kicillof; el ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella; el dirigente radical Leopoldo Moreau; el ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la AFI, Oscar Parrilli; los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), y la diputada electa Fernanda Vallejos, entre otros.