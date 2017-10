5- Cristina Kirchner acusó en su declaración de hoy al juez Bonadio de "ser parte de un complot para alejar al fiscal Nisman de la investigación del atentado a la AMIA e incluso de pretender atentar contra la integridad física del fiscal y de su familia". A esta altura habría que preguntar: ¿Por qué la ex Presidente no hizo nada para esclarecer la muerte del fiscal Nisman? ¿Qué hacia su ex secretario de Seguridad Sergio Berni en el lugar del crimen del fiscal a pocos minutos del deceso? Y ¿desde cuándo se preocupó la ex Presidente por la vida de la familia del fiscal tras su muerte si lo único que hubo fueron diatribas y acusaciones hacia un hombre que ya no pudo dar respuestas por estar muerto?