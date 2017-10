El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, fue informando a la Casa Rosada por cada paso de lo que sucedía en la Cámara baja con el desafuero del ex ministro. La secretaria de la Jefatura de Gabinete, encargada del enlace con el Congreso, Paula Bertol, expresó abiertamente a Infobae: "Este fue un punto de inflexión para la Cámara de Diputados donde también llegó el cambio". A la vez, la ex diputada de PRO reflejó que "todas las instituciones comienzan a entender que esto no era un maquillaje sino un cambio profundo". En este sentido, Bertol destacó que la Justicia "está actuando en tiempo y espacio como debió ser siempre. Juzgando al poder y funcionando sin ataduras".