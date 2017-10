Pocos minutos después de la votación, un operativo de Gendarmería ya estaba en el departamento del ex funcionario, ubicado sobre avenida Libertador en el barrio porteño de Palermo. Los efectivos protagonizaron un impactante procedimiento e inclusive ingresaron al edificio. Pero la imagen del día no se produjo en ese momento porque De Vido ya no estaba allí, sino que estaba en Camino a Comodoro Py para entregarse pasadas las tres de la tarde. Mientras tanto, no faltaban los festejos de los vecinos del ex súper ministro que seguían minuto a minuto su inminente detención.