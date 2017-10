Continúa hoy el desfile de ex funcionarios kirchneristas por los pasillos de tribunales para defenderse en distintas causas que tienen a la corrupción como denominador común. La ex presidente Cristina Kirchner, su ministro más poderoso Julio De Vido y el ex vicepresidente Amado Boudou serán algunos de los indagados en lo que resta de la semana por distintas acusaciones.