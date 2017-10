Según un informe de la Universidad Austral al que accedió Infobae, el principal motivo por el que la ex jefa de Estado y la fuerza que conduce no pudieron imponerse en los comicios es que los peronismos provinciales decidieron competir en paralelo al kirchnerismo. La división de fuerzas en el PJ colaboró en el contundente triunfo del oficialismo y perjudicó la performance del espacio liderado por la ex mandataria.