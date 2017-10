Esteban Bullrich, el candidato a senador más votado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, tendrá en su currículum haber derrotado en a la ex presidenta Cristina Kirchner en los últimos comicios. Pero para el ex ministro de Educación su triunfo "no representa un cheque en blanco, sino que marca que éste (el que transita el Gobierno Nacional) es el camino a seguir", al tiempo que señaló que "sería un error de parte nuestra caer en la soberbia a la que han caído otros".