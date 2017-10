Quien haya visualizado a Cristina Kirchner tranquila al amparo constitucional de los fueros parlamentarios que logró, junto con la senaduría nacional, se equivocó. Todavía no pasaron 24 horas de la derrota en Buenos Aires y ella ya habló con varios gobernadores, dirigentes gremiales e intendentes y juntó a los integrantes de la lista de Unidad Ciudadana en el Instituto Patria, a los que ganaron una banca e incluso a algunos de los que quedaron fuera del Congreso. Hubo quien contó estar sorprendido por verla tan sonriente, casi contenta, y diciendo que hizo una "extraordinaria" elección. Enumeran los más leales los factores contra los que hizo campaña y recuerdan que "todos los ex presidentes después de Raúl Alfonsín, excepto Fernando De la Rúa, hicieron una buena primera elección legislativa". Ella está convencida de que es quien puede liderar la construcción de una alternativa, aunque algunos ponen reparos y prefieren que no sea quien convoque al peronismo disperso porque, si ella es la que llama, difícilmente la respuesta sea positiva.