"No hay dudas de que Cambiemos será gobierno en Córdoba en dos años", vaticinó "La Coneja" Baldassi en su discurso de ayer por la noche. Y agregó: "Estamos muy contentos, estamos muy felices, porque allá por 2015 en Córdoba se dio el puntapié inicial que contagió a todas las provincias (…) Cambiemos es un partido joven que llegó para quedarse (…) Macri debe estar feliz. No hay que subestimar más a los cordobeses, los cordobeses somos innovadores y muy inteligentes y no se dejan llevar por mentira".