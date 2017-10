"Los que vamos a entrar como diputados y legisladores —continuó más enérgico— firmamos un contrato con la ciudadanía que dice qué leyes vamos a votar y qué leyes no vamos a votar. Los que estamos acá somos los que no vamos a votar la flexibilización laboral, somos los que no vamos a votar el aumento de la edad jubilatoria, somos los que no vamos a votar la ampliación de los que pagan el impuesto a la ganancia, somos los que no vamos a votar el endeudamiento para nuestros hijos y las futuras generaciones, somos los que no vamos a votar el ajuste. Vamos defender en el Congreso los intereses de la mayoría". Acto seguido, volvió a invocar lo que ya había dicho durante las PASO, la importancia de aliarse con otras fuerzas opositoras: "Somos responsables de construir una oposición que sea cada vez más amplia, más popular. Tenemos que ser más generosos, más abiertos. Mirar a todos aquellos que se oponen a estas políticas e invitarlos a conformar en el Congreso una mayoría. Tenemos que ser capaces de conformar esa unidad. Nuestro voto es un voto para construir una alternativa para el 2019. Somos los que vamos a encabezar esa enorme fuerza."