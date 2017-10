Cristina no perdió la elección de ayer porque confrontó con los poderes concentrados sino porque, en una decisión inexplicable, no le concedió la interna a Florencio Randazzo. De haberlo hecho, el Frente para la Victoria habría ganado las PASO y desde allí se habría generado un clima político que, tal vez, habría terminado el domingo en una victoria de Unidad Ciudadana. "No va a discutir con quien fue su ministro", fue la explicación que dieron los suyos.