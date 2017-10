A pesar del rock nacional y la cumbia que a todo volumen llenaron el espacio en Arsenal de Sarandí, esta vez la intensidad, la efervescencia y el optimismo por la "vuelta", características del gen kirchnerista post 2015, se licuaron en la densidad de una derrota que se veía venir. Lo que quedó, lo que fue durante la tarde y la noche en Avellaneda, se pareció más a un esfuerzo por no perder las esperanzas que a una verdadera ilusión de triunfo. Con la derrota consumada, Cristina Kirchner pisó el escenario a las 23.24 e inyectó cierto clima de optimismo, al menos en las personas que la escuchaban a su alrededor. Si bien admitió que "no nos alcanzó" para vencer a Cambiemos, analizó que "Unidad Ciudadana sumó más votos que en las PASO" y, especialmente, apuntó a un futuro que la incluye en la línea de los protagonistas de la política nacional para los próximos años: "Acá no se acaba nada".