Cuando los militantes empezaron a cantar el clásico "no vuelven más, no vuelven más", Vidal los interrumpió. "No, esta es una noche para unirnos, no para seguirnos dividiendo". En ese sentido, agregó: "A los que no nos votaron, quiero decirles que cada uno de esos votos cuenta y su voz vale igual que la de los demás, y que los vamos a escuchar".