La mirada estaba puesta en la carrera hacia la cámara alta. La elección por los dos diputados que estaban en juego se caía de madura: el macrista Julio Sahad y el peronista Danilo Flores se iban a repartir los escaños. En el senado, en cambio, se descontaba que el ex ministro de Defensa Julio Martínez y el ex presidente Carlos Menem iban a conseguir una banca cada uno, pero no estaba claro quién se quedaría con la tercera, que hasta ahora sería para Inés Brizuela y Doria, del Frente Cívico Riojano y mano derecha de Martínez.