– ¿No habrá entonces un bloque o interbloque del Partido Justicialista?, preguntó Infobae a un referente de los gobernadores en Diputados. "No creo, porque buscamos incluir a los misioneros (gobernador Hugo Passalacqua), que algunos son peronistas y otros no, y a los santiagueños (ex gobernador Gerardo Zamora), que son aliados del peronismo pero vienen del radicalismo", explicó.