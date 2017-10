La ex mandataria sumó un nuevo procesamiento en los últimos días y el ex funcionario podría quedar detenido la semana próxima cuando la Cámara de Diputados trate dos solicitudes de desafuero ordenadas por la Justicia –por la defraudación al Estado en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio y por sobreprecios en la compra de Gas Licuado-. Uno de sus principales colaboradores, Roberto Baratta, sin el beneficio de los fueros parlamentarios, ya fue apresado. Su foto, con esposas y chaleco, se suma al álbum familiar de detenidos kirchneristas que integran los ex secretarios Ricardo Jaime -Transporte-, José López –Obras Públicas- y el empresario Lázaro Báez. D'Elía, por su lado, declaró el pasado jueves ante el juez Claudio Bonadio, imputado por el delito de traición a la patria, en el marco de la causa que investiga la denuncia realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman sobre el atentado en la AMIA.