La ola de amenazas de bomba que sufrieron diferentes establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires en los últimos meses puso de manifiesto una puja entre el kirchnerismo y el gobierno de Mauricio Macri. De cara a las elecciones legislativas de mañana, desde Unidad Ciudadana, partido liderado por la ex presidente y actual candidata a senadora Cristina Kirchner, aseguraron que el procedimiento que la Junta Electoral prevé en el caso de que hubiera un llamado intimidatorio durante los comicios "podría ser utilizado de manera discrecional para una demora o una interrupción no fundamentada del desarrollo de la votación en un lugar donde Cambiemos no tenga un apoyo mayoritario".