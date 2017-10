El hermano de Maldonado también cargó contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. "Aunque estoy en un duelo, quiero desmentir lo que dijo Garavano, porque no habló conmigo. Me estuvo llamando, pero no lo atendí porque estoy muy triste, sólo le respondí un mensaje", sostuvo, poco después de que el ministro realizó declaraciones a TN.