En 2015 me dijiste: "sí, se puede", cuando nadie lo creía. Y entonces creí. Creí que no iba a haber más barones del conurbano, y pudimos. Creí que no hacían falta punteros ni narcos para entrar a un barrio pobre y entramos, para que cada vecino sienta que es un ciudadano con derechos y no un esclavo de favores.