"Este cambio afecta a los procedimientos de actuación ante posibles amenazas de explosivos, e incluye procedimientos contrarios a la racionalidad. Este Protocolo no existía con anterioridad y no ha sido consultado al conjunto de las fuerzas políticas", indicó Unidad Ciudadana en un comunicado. "Estos procedimientos afectarían, eventualmente, al desarrollo del acto electoral y podrían ser utilizados de manera discrecional para una demora o una interrupción no fundamentada del desarrollo de la votación", sumó.